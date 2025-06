Villaricca giovedi una marcia per la pace nelle strade cittadine

Giovedì 26 giugno, Villaricca si trasforma in un simbolo di speranza e solidarietà con la Marcia per la Pace: un momento di unità tra cittadini e associazioni per chiedere fine alle guerre e fermare il genocidio in Palestina. Con partenza dalla Chiesa San Francesco d’Assisi e arrivo al Comune, questa iniziativa vuole ricordarci che il cambiamento parte da noi. Unisciti a questa mobilitazione e dimostra che la pace è possibile.

A Villaricca una Marcia per la Pace:"Mai più guerre. Fermiamo il genocidio in Palestina" Giovedì 26 giugno, con partenza alle ore 19:00 dalla Chiesa San Francesco d'Assisi e arrivo alle ore 20:30 presso il Comune di Villaricca, si terrà la Marcia per la Pace, un'iniziativa fortemente voluta da un ampio fronte di associazioni del territorio .

A VILLARICCA - Appuntamento giovedì 26 giugno, iniziativa col patrocinio del Comune Vai su Facebook

