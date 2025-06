Villaricca forze di opposizione | Qui la TARI per i commercianti è la più alta della provincia

Villaricca si conferma ai primi posti per le tariffe TARI tra i comuni della provincia, con un importo di 232 euro, la più alta. Nonostante la ferma opposizione delle forze di minoranza, l'amministrazione ha scelto di imporre tariffe che mettono in ginocchio commercianti e attività locali. Questa decisione, presa senza ascoltare le esigenze dei cittadini, evidenzia un Comune ormai allo sbando. È ora di cambiare rotta e difendere il nostro tessuto commerciale.

Villaricca, un Comune allo sbando. Nonostante la ferma opposizione delle forze di minoranza, il Comune – con la forza dei numeri ma con la miopia dell'incompetenza – ha imposto le tariffe TARI per i commercianti più alte della provincia; bar, pizzerie, ortofrutta e altre attività commerciali pagheranno più di tutti i comuni della provincia.

