Village People, Victor Wills si sente male sul palco.

Durante il Sicilia Jazz Festival a Palermo, un momento di grande preoccupazione ha travolto il pubblico: Victor Wills, il carismatico frontman dei Village People, si è improvvisamente accasciato sul palco a causa di un malore. L’episodio ha scosso gli spettatori, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione. Ma cosa è successo esattamente a Wills? Scopriamo i dettagli di questa difficile notte.

Malore per Victor Willis, il leader dei Village People si sente male durante il concerto: come sta ora - Durante il concerto al Teatro di Verdura a Palermo, Victor Willis, iconico leader dei Village People, è stato colto da un malore improvviso, probabilmente dovuto a una disidratazione.

