Un momento di grande preoccupazione durante il concerto dei Village People a Palermo, quando Victor Willis, il frontman storico e unico membro originale ancora in attività, ha improvvisamente avuto un malore sul palco. L’incidente, avvenuto durante l’esecuzione di “Key West” al Teatro di Verdura, ha scosso il pubblico e gli artisti, che hanno prontamente tentato di assisterlo. La scena ha sottolineato quanto la salute possa essere imprevedibile, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Victor Willis, frontman dei Village People e unico membro della formazione originale ancora nella band, ha avuto un malore durante il concerto a Palermo di domenica 22 giugno. L’artista si è infatti accasciato sul palco improvvisamente durante l’esecuzione del brano Key West al Teatro di Verdura che ha ospitato la tappa del Sicilia Jazz Festival. Immediato lo stop della musica, con i componenti del gruppo che hanno tentato di rianimarlo fino all’intervento dei medici tra cui Vittorio Giuliano, primario del Pronto soccorso del Policlinico che stava assistendo allo show. Colto probabilmente da un collasso per disidratazione, il 73enne di Dallas è stato portato in ambulanza all’ospedale di Villa Sofia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Village People, malore per il frontman durante il concerto a Palermo

