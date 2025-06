Villa Vittoria Cultura | La storia sono loro Un secolo di Toscana nei diari di dieci donne

Scopri un affascinante viaggio nel cuore della Toscana attraverso le parole di dieci donne straordinarie. "La storia sono loro" apre una finestra su un secolo di emozioni, conquiste e sfide vissute dal territorio e dalle sue protagoniste. Un appuntamento imperdibile per immergersi nella memoria viva di una regione ricca di storia e cultura, in compagnia di Villa Vittoria Cultura, Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Non mancate!

Il libro della settimana "La storia sono loro. Un secolo di Toscana nei diari di dieci donne" Prossimo appuntamento di Villa Vittoria Cultura, in collaborazione con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia, mercoledì 25 giugno alle ore 18,30 presso il giardino di Villa Vittoria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Villa Vittoria Cultura: "La storia sono loro. Un secolo di Toscana nei diari di dieci donne"

In questa notizia si parla di: villa - vittoria - cultura - storia

Villa Vittoria Cultura, la presentazione del libro di Cristina Manetti - Villa Vittoria Cultura inaugura la stagione 2025 con una serie di appuntamenti estivi dedicati alla cultura e alla letteratura.

Il 21 giugno appuntamento a Villa Pignatelli di #GiroGiroNapoli, la città raccontata ai bambini! L'iniziativa è promossa dal Comune di Napoli ed è a cura di le Nuvole. Info e prenotazioni: [email protected] Cultura Comune di Napoli Vai su Facebook

A Villa Vittoria il libro 'La storia sono loro. Un secolo di Toscana nei diari di 10 donne'; VILLA VITTORIA CULTURA 2025: gli eventi da seguire; “La Storia sono Loro” e il Silenzio di Ustica: due appuntamenti per riflettere a Villa Vittoria.

A Villa Vittoria il libro 'La storia sono loro. Un secolo di Toscana nei diari di 10 donne' - Firenze, 21 giugno 2025 – Il libro della prossima settimana di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, è 'La storia sono loro. Riporta msn.com

A Villa Vittoria Cultura arriva 'Il Demiurgo' di Gabriella Izzi Benedetti - Firenze, 14 giugno 2025 – Il quarto appuntamento di Villa Vittoria Cultura, la rassegna di cultura ideata da Giovanni Fittante, sarà il 18 giugno, alle ore 18. Secondo msn.com