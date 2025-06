Villa Pamphilj la sorella di Francis Kaufman | Mio fratello uno psicopatico

Nel cuore di questa rivelazione sconvolgente, Penelope ci immerge in un passato oscuro e inquietante legato a Villa Pamphili, dove la sorella di Francis Kaufman svela dettagli agghiaccianti su un fratello psicopatico. Una storia di paura, segreti e violenza che lascia senza fiato, rivelando aspetti nascosti di una famiglia tormentata. La sua testimonianza apre uno squarcio su un mondo che nessuno vorrebbe conoscere, ma che merita di essere raccontato.

"Charlie ha lo charme del diavolo e la faccia del diavolo. È uno psicopatico. Quando ci ha detto che aveva avuto una bambina con questa ragazza, abbiamo iniziato a pregare ogni giorno. Eravamo preoccupati che le uccidesse. Poi lo ha fatto, vi assicuro che le ha uccise entrambe lui. Ci aveva provato anche con mio fratello. È per quello che ha cambiato nome ed è scappato dall'America". Parla così, in un'intervista a la Repubblica, Penelope Kaufman, sorella di Francis Charles Kaufman, il presunto killer di Villa Pamphilj. "Mio fratello è un mostro e un manipolatore". "Mio fratello è un mostro, ora spero che anche Dio lo abbandoni - aggiunge - Non voglio vederlo più. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it