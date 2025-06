Villa Pamphili la terribile rivelazione della sorella di Kaufmann | cosa accadde in passato

Villa Pamphili è al centro di un mistero inquietante che scuote la quiete della capitale. A settimane dal tragico ritrovamento dei corpi di una donna e della sua bambina, le indagini si approfondiscono, con un focus particolare sulla figura di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. La terribile rivelazione della sorella di Kaufmann apre uno squarcio nel passato, svelando segreti che potrebbero cambiare per sempre il corso delle indagini. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa oscura vicenda.

A distanza di settimane dal ritrovamento a Villa Pamphili dei corpi di una donna e della sua bambina, le indagini proseguono nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno componendo un quadro che porta sempre più spesso a scavare nella figura di Francis Kaufmann — noto con l’identità falsa di Rexal Ford — il cui passato sembra intrecciarsi con la tragedia. In questo contesto si inserisce la testimonianza della sorella dell’uomo. Leggi anche: Villa Pamphili, quale sarebbe il motivo dietro l’atroce gesto di Kaufmann Villa Pamphili, parla la sorella di Kaufmann. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Villa Pamphili, la terribile rivelazione della sorella di Kaufmann: cosa accadde in passato

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - kaufmann - passato

Villa Pamphili, Kaufmann ha un passato di violenze. “Negli Usa arrestato 5 volte” - Villa Pamphili, Roma – 17 giugno 2025. Francis Kaufmann, un nome che ora riecheggia nei fiumi di notizie sulla triste vicenda di una neonata strangolata e del corpo della madre occultato, ha un passato oscuro negli Stati Uniti.

La contestazione di «duplice omicidio» nei confronti di Rexal Ford/Francis Kaufmann è stata formalizzata: i magistrati romani sono convinti che a villa Pamphili si sia consumato l’ultimo femminicidio della Capitale. Negli uffici della Procura si prepara anche la r Vai su Facebook

Villa Pamphilj, Charles Francis Kaufmann arrestato 5 volte in Usa per violenza domestica e aggressioni, il gip: "Scontati 120 giorni di carcere" Vai su X

Villa Pamphili, Kaufmann aveva provato una truffa a Malta. “Aveva problemi, era un falso e non era al 100%”; Villa Pamphili, Kaufmann e i 5 arresti per violenza domestica: Anastasia avrebbe parlato alla mamma delle freq; Francis Kaufmann, la mamma del killer di Villa Pamphili: «Usciva con attrici e modelle, Stella non era il suo.

Villa Pamphili, l’ultimo messaggio di Anastasia alla mamma: «Mi sento in pericolo, si sono dei problemi» - mail che adesso sembra quasi una richiesta di aiuto, anche perché, guardando la tempistica, Anastasia potrebbe essere morta poco tempo dopo averlo ... Lo riporta ilgazzettino.it

Giallo Villa Pamphili, Kaufmann era già stato arrestato 5 volte - Prosegue senza sosta la caccia all’appartamento dove la madre e la figlia trovate morte a Villa Pamphili avrebbero vissuto con ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com