Villa Pamphili la sorella di Kaufmann | È un mostro Ha ucciso lui Anastasia e Andromeda

Villa Pamphili, il cuore pulsante di Roma, cela storie di mistero e tragedia che sorprendono anche i più esperti. La famiglia Kaufmann, conosciuta per il suo charme e le sue ombre, si trova al centro di un inquietante incubo: l’accusa contro Chiarlie, il fratello carcere a Larissa, di aver ucciso Anastasia Trofimova e Andromeda. Una vicenda che sconvolge le emozioni e scuote le fondamenta di questa storica residenza. Ma cosa c’è dietro questa dolorosa storia?

Francis Charles Kaufmann (o Kaufman) in famiglia viene chiamato Chiarlie. E la sorella Penelope ha un’idea precisa del fratello attualmente in carcere a Larissa in Grecia e accusato dell’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andomeda. «Ha lo charme del diavolo e la sua faccia. È uno psicopatico. Quando ci ha detto che aveva avuto una bambina con questa ragazza, abbiamo iniziato a pregare ogni giorno. Eravamo preoccupati che le uccidesse. Poi lo ha fatto, vi assicuro che le ha uccise entrambe lui», dice oggi a Repubblica. Intanto per la 28enne russa l’ipotesi è quella del “soffocamento dolce”, secondo la procura. 🔗 Leggi su Open.online