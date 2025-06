Villa Pamphili la sorella di Kaufman | E’ un mostro Ha quasi ucciso nostro fratello per questo è fuggito dagli Usa

Una tragica notte a Villa Pamphili scuote Roma: Francis Charles Kaufman, accusato di aver ucciso mamma e figlia, si nasconde ora negli Stati Uniti, fuggendo per sfuggire alla giustizia. La sorella Penelope svela un lato sconvolgente del fratello, definendolo un "mostro" alimentato da un passato oscuro e un mentale instabile. La vicenda cattura l'attenzione dell'intera città: quale verità si cela dietro questa terribile tragedia?

Roma, 23 giugno 2025 – "Mio fratello è un mostro. Mi aveva scritto pochi giorni prima di quello che ha fatto, dicendomi che la compagna lo aveva lasciato. È uno psicopatico". Lo afferma, in un'intervista a 'Repubblica', Penelope Kaufman, sorella di Francis Charles Kaufman, accusato dell' omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili a Roma. L'uomo, che si era appropriato del nome Rexal Ford ma anche di quello di Matteo Capozzi, è attualmente detenuto in Grecia in attesa dell'estradizione a cui si è opposto. "È un violento, soprattutto quando beve o si droga.

La sorella di Francis Kaufman, l’omicida di Villa Pamphili: “Cercò di uccidere anche nostro fratello” - Una storia di tensione e dolore che scuote le fondamenta di una famiglia. Penelope Kaufman non risparmia parole dure, dipingendo suo fratello come un vero mostro, mentre la paura per la sicurezza della loro amata sorellina cresce di giorno in giorno.

Penelope Kaufman usa parole di fuoco contro il fratello, definendolo un mostro, un bastardo e uno psicopatico. "Quando ci ha detto che aveva avuto una bambina con questa ragazza, abbiamo iniziato a pregare ogni giorno" Vai su Facebook

