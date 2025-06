Villa Pamphili la sorella di Francis Kaufmann | Violento psicopatico un mostro se drogato o ubriaco

Le indagini sulla tragica vicenda di Villa Pamphili si infittiscono, coinvolgendo anche forze investigative statunitensi. La sorella di Francis Kaufmann, accusato di comportamenti violenti e psicopatici, ha rivelato dettagli inquietanti sulla pericolosità dell’uomo, ora detenuto in Grecia in attesa di estradizione. Un caso complesso che mette in luce luci e ombre di un passato oscuro e di una giustizia internazionale.

Le indagini sul caso di Villa Pamphili proseguono e coinvolgono anche gli investigatori statunitensi. La madre di Francis Kaufmann già noto come Rexal Ford e Matteo Capozzi, a ccusato dai pm di Roma del duplice delitto della compagna e della figlia, è stata sentita dall’Fbi il 17 giugno e la sorella ha spiegato quanto potesse essere pericoloso il 46enne californiano che adesso è detenuto in Grecia in attesa dell’estradizione a cui si è opposto. “Un violento” – Come è noto l’uomo era stato arrestato almeno cinque volte per violenza negli Usa. Ma pare che anche la sua famiglia fosse finita nel mirino della sua aggressività : “Charlie è una persona malata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, la sorella di Francis Kaufmann: “Violento, psicopatico, un mostro se drogato o ubriaco”

