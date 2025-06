Villa Pamphili la sorella di Francis Kaufman | Mio fratello uno psicopatico

Penelope, sorella di Francis Kaufman e testimone di un passato oscuro, svela dettagli sconvolgenti sulla psiche disturbata di suo fratello. Con parole cariche di dolore e paura, dipinge un quadro inquietante di un uomo che ha attraversato limiti terribili. La sua testimonianza getta luce su una realtà difficile da ignorare, lasciando il lettore senza fiato: la verità dietro le maschere e i segreti di una famiglia tormentata.

"Charlie ha lo charme del diavolo e la faccia del diavolo. √ą uno psicopatico. Quando ci ha detto che aveva avuto una bambina con questa ragazza, abbiamo iniziato a pregare ogni giorno. Eravamo preoccupati che le uccidesse. Poi lo ha fatto, vi assicuro che le ha uccise entrambe lui. Ci aveva provato anche con mio fratello. √ą per quello che ha cambiato nome ed √® scappato dall'America". Parla cos√¨, in un'intervista a la Repubblica, Penelope Kaufman, sorella di Francis Charles Kaufman, il presunto killer di Villa Pamphilj. ¬† "Mio fratello √® un mostro e un manipolatore". "Mio fratello √® un mostro, ora spero che anche Dio lo abbandoni - aggiunge - Non voglio vederlo pi√Ļ.