Villa Pamphili la madre di Francis Kaufmann all’Fbi | Sapevo di Stella e della bambina

Le indagini sulla misteriosa vicenda di Villa Pamphili si intensificano, coinvolgendo anche gli investigatori statunitensi. La madre di Francis Kaufmann, nota come Rexal Ford e Matteo Capozzi, è stata ascoltata dall’FBI il 17 giugno, rivelando dettagli sorprendenti sulla vita del figlio. La complessità del caso si arricchisce di nuovi elementi, lasciando aperti numerosi interrogativi sul destino delle vittime e sui segreti nascosti dietro questa tragica vicenda.

Le indagini sul caso di Villa Pamphili proseguono e coinvolgono anche gli investigatori statunitensi. La madre di Francis Kaufmann giĂ noto come Rexal Ford e Matteo Capozzi, a ccusato dai pm di Roma del duplice delitto della compagna e della figlia, è stata sentita dall’Fbi il 17 giugno. “Mio figlio in genere usciva con modelle e attrici, quella ragazza non era il suo tipo. Ma speravo – ha Charlene Kaufmann ai detective secondo quanto riporta La Repubblia – che insieme potessero essere una famiglia felice”. La donna ha detto di essere scossa per la morte di Anastasia Trofimova e della nipotina Andromeda, ritrovate senza vita dieci giorni prima nel parco di Villa Pamphili, a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, la madre di Francis Kaufmann all’Fbi: “Sapevo di Stella e della bambina”

Parla la madre di Francis Kaufmann, arrestato per il duplice omicidio di Villa Pamphilj. “Anastasia non era il suo tipo, ma speravo in una famiglia felice”. #VillaPamphili #omicidio #kaufmann #Anastasia Vai su X

#VillaPamphili La madre di #Anastasia aveva ricevuto una mail in cui la figlia le parlava delle difficoltĂ con il compagno, Francis Kaufamann, accusato... Vai su Facebook

