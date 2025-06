Villa Pamphili Kaufmann protagonista di una lite in un bar il 3 giugno | con lui erano presenti compagna e figlia

Villa Pamphili, Kaufmann protagonista di una vicenda che ha scosso l'intera comunità: il 3 giugno, durante un acceso diverbio in un bar, è emersa una complessa rete di segnalazioni e sospetti che culminano nel ritrovamento di due corpi. La notte prima, Kaufmann era stato avvistato in condizioni precarie, con la famiglia al suo fianco, alimentando un crescendo di tensione e mistero. La vicenda ancora avvolta nel riserbo, si prepara a svelare ogni dettaglio.

Nell'ordinanza di custodia cautelare di Francis Kaufman è riportata una segnalazione alle forze dell'ordine, risalente alle 18 del 5 giugno scorso, ovvero due giorni prima del ritrovamento dei due corpi a Villa Pamphili, secondo cui Kaufman sarebbe stato avvistato in piazza Benedetto Cairoli, "con andatura incerta e barcollante e con una neonata in braccio intento a bere del vino da una bottiglia".

Villa Pamphili, il 3 giugno Anastasia Trofimova era viva. «Francis Kaufmann aggredito in un bar, lei e la figlia erano presenti» - Le indagini sul tragico doppio omicidio di Villa Pamphili hanno fatto un passo avanti decisivo: grazie a nuove testimonianze e riscontri forensi, si è confermato che Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda erano ancora vive il 3 giugno scorso, giorno in cui Francis Kaufmann è stato aggredito in un bar.

Il 3 giugno Anastasia, la donna trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno scorso vicino il corpo della figlia Andromeda, era ancora viva. Il dato emerge da un episodio avvenuto all'interno di un bar di piazza San Silvestro, a Roma, dove Kaufmann fu vittima di un

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Una telecamera ha ripreso Francis Kaufmann la sera del 10 giugno. Era da solo con un trolley in via di Torre Argentina, nel centro di Roma. Tre giorni dopo è stato fermato in Grecia, accusato di aver ucciso la bambina. La

Villa Pamphili, Francis Kaufmann ferito durante lite in un bar: l'aggressore e la fuga - Lo scorso 3 giugno Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, fu vittima di un’aggressione mentre era con la compagna e la figlia allo Starbucks di piazza San Silvestro, in centro a Roma. Riporta msn.com

Villa Pamphili, il 3 giugno Anastasia Trofimova era viva. «Francis Kaufmann aggredito in un bar, lei e la figlia erano presenti» - Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda erano ancora vive il 3 giugno scorso. Si legge su msn.com