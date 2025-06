Villa Pamphili Kaufman picchiato dopo una lite al bar da un uomo | è giallo sulla sua identità

Una serata che avrebbe potuto essere tranquilla si è trasformata in un episodio violento a Villa Pamphili, dove Kaufman è stato picchiato dopo una lite al bar. Tra gli avvistamenti e le testimonianze emergono dettagli inquietanti sulla sua identità e sulla vicenda. La polizia sta indagando per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i particolari di questa vicenda che scuote la capitale.

Fra i vari avvistamenti di Kaufman, c'è chi si ricorda di lui per una lite scoppiata in un bar del centro. "Ho detto ai dipendenti di chiamare gli agenti a Largo Chigi, hanno risposto che non potevano spostarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Madre e figlia morte a Villa Pamphili erano americane, killer in fuga: la lite al parco vista da un testimone - Un tragico episodio scuote Villa Pamphili: madre e figlia, entrambe di origine americana, sono state trovate senza vita dopo una violenta lite nel parco.

Villa Pamphili, la sorella di Kaufman: “E’ un mostro. Ha quasi ucciso nostro fratello, per questo è fuggito dagli Usa”; Francis Kaufmann dopo l’arresto per l’omicidio della bimba a Villa Pamphili: “Italiani mafiosi”; Mamma e figlia morte a Villa Pamphili: i misteri di Kaufman, carte di credito piene e barche a noleggio.

Villa Pamphilj, Kaufmann e la lite nel bar il giorno della morte di Anastasia. Il titolare: «Era a terra insanguinato» - Il titolare dello Starbucks in piazza San Silvestro a Roma ha contattato la Procura dicendo che il 3 giugno scorso avrebbe riconosciuto Charles Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, nel suo locale. Scrive ilmessaggero.it

Villa Pamphili, Kaufman picchiato dopo una lite al bar da un uomo: è giallo sulla sua identità - Così il titolare di un bar di piazza San Silvestro della nota catena di caffetterie Starbucks ricorda di aver visto Francis Kaufman lo scorso 3 giugno. Secondo fanpage.it