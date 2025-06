Villa Pamphili Anastasia il 3 giugno era ancora viva

Un nuovo capitolo si apre nel tragico caso di Villa Pamphili, dove Anastasia Trofimova era ancora viva quattro giorni prima del ritrovamento e aveva trascorso momenti nel cuore di Roma con il suo compagno. Ora, le indagini puntano a svelare le cause misteriose della morte, mentre l’uomo che si spacciava per regista è sotto inchiesta. La verità si fa sempre più vicina, e il mistero si infittisce.

Emergono nuovi elementi sull'omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno. Anastasia era ancora viva quattro giorni prima del ritrovamento e, insieme al compagno Francis Kaufmann, era stata avvistata nel centro di Roma. L'uomo, un 46enne americano che si spacciava per regista, è ora indagato. Le cause della morte restano da chiarire: escluse overdose e avvelenamento, si ipotizza lo strangolamento. L'uomo, descritto dalla sorella come "violento e manipolatore", è anche sospettato di non essere il padre biologico della bambina.

Villa Pamphili, il 3 giugno Anastasia Trofimova era viva. «Francis Kaufmann aggredito in un bar, lei e la figlia erano presenti» - Le indagini sul tragico doppio omicidio di Villa Pamphili hanno fatto un passo avanti decisivo: grazie a nuove testimonianze e riscontri forensi, si è confermato che Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda erano ancora vive il 3 giugno scorso, giorno in cui Francis Kaufmann è stato aggredito in un bar.

