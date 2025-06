Villa di Tirano tragedia famigliare | uccide l’anziana madre e si spara

Una tragedia sconvolge Villa di Tirano: un uomo, in un gesto drammatico, ha ucciso la madre anziana e poi si è tolto la vita. Un episodio che scuote l’intera comunità della Valtellina, lasciando dolore e interrogativi irrisolti. La vicenda si svolge in una tranquilla palazzina al confine con la Svizzera, dove le forze dell’ordine stanno indagando su questa tragica doppia perdita, lasciando aperti molti dubbi e riflessioni sul fragile equilibrio familiare.

Villa di Tirano (Sondrio), 23 giugno 2025 – Tragedia famigliare in Valtellina. Un uomo ha sparato e ucciso la madre anziana inferma da tempo e poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita. È quanto accaduto in una palazzina di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tirano con i colleghi del Comando provinciale e la Scientifica e i l magistrato di turno della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it