Vignali | Gravi criticità nel canile e gattile di Parma

Le condizioni del canile e gattile di Parma sono state giudicate gravemente critiche dopo un’ispezione approfondita dell’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria. La situazione, infatti, richiede interventi immediati per garantire il benessere degli animali e la trasparenza delle procedure. Presenterò un’interrogazione in Comune e in Regione per fare piena luce su queste criticità e promuovere le necessarie riforme a tutela dei nostri amici a quattro zampe.

"Dopo l'ispezione effettuata dall'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria presso il Polo Integrato Animali d'Affezione di Parma la situazione emersa è critica. Presenterò un'interrogazione in Comune e in Regione per fare piena luce sulle criticità strutturali, gestionali e documentali.

