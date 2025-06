Vigili del fuoco | ecco i 13 nuovi capi squadra di Parma

Vigili del fuoco, ecco i 13 nuovi capi squadra di Parma: un traguardo importante dopo tre mesi di intenso corso nazionale presso il Ministero dell'Interno. Questi professionisti, promossi nel comando di via Chiavari, sono pronti a mettere in campo competenze e dedizione per garantire la sicurezza della comunità. Il loro impegno sarà fondamentale per affrontare con efficienza e coraggio ogni emergenza, rafforzando il cuore pulsante dei servizi di pronto intervento.

Si è concluso oggi dopo tre mesi il corso nazionale di formazione a Caposquadra dei Vigili del fuoco presso il Ministero dell'Interno che ha visto a Parma promosse 13 unità in servizio nel Comando di via Chiavari. I neo capi squadra verranno da subito impiegati per garantire la sicurezza dei.

