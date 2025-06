Vigili del Fuoco di Salerno passaggio di qualifica per 26 neo capisquadra

Questa mattina, il comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha ospitato la cerimonia di passaggio di qualifica per 26 neo capisquadra, un momento di grande orgoglio e riconoscimento. Il comandante, ingegnere Domenico de Pinto, ha simbolicamente consegnato loro l’elmo rosso, segno di responsabilità e dedizione. Un passo importante nella carriera di questi professionisti pronti a mettere in campo coraggio e competenza per la sicurezza della comunità .

