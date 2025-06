Vigilessa uccisa Gualandi cancellò la chat con Sofia Stefani prima dell’omicidio E la vittima non toccò mai l’arma da cui partì il colpo

Un'indagine che scuote la comunità: pochi minuti prima dell'omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa uccisa a Gualandi, le tracce digitali svelano un quadro complesso e inquietante. La chat con il suo ex comandante del poliziotto locale scompare improvvisamente, lasciando pochi dubbi sulla sequenza degli eventi. È uno scenario che mette in discussione tutto, ma quanto possiamo affidatamente interpretare? La verità si cela ancora tra le pieghe di questi dettagli...

«Questa è una analisi interpretativa, non è una verità divina, ma sono sicuro che le cose sono andate così. Fino alle 15.39 Giampiero Gualandi ha interagito col contatto di Sofia Stefani, quindi la cancellazione della chat è avvenuta in un arco di tempo che arriva fino alle 15.55». Quindi pochi minuti prima dell’omicidio di Stefani, 33enne vigilessa, uccisa con un colpo di pistola da Gualandi, 63enne, ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia (provincia di Bologna), con cui aveva una relazione extraconiugale, avrebbe cancellato i messaggi, tantissimi, avuti con lei. Queste le parole del maresciallo maggiore del nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, Matteo Filippone, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, nel processo nel processo in cui il 63enne risulta accusato di omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo). 🔗 Leggi su Open.online