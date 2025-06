Vigile urbano si fa male giocando a calcetto ma denuncia un falso incidente | Mi hanno investito

In un episodio sorprendente, un vigile urbano di Mondragone si infortuna giocando a calcetto ma inventa un incidente stradale per nascondere la verità. La sua bugia ha scatenato un’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di figure di rilievo e sollevato dubbi sulla trasparenza delle forze dell’ordine. Questa vicenda mette in luce quanto possa essere complesso distinguere tra realtà e finzione nel mondo della sicurezza pubblica.

Si fa male giocando al calcetto ma in pronto soccorso dichiara di essere stato investito. Protagonista della vicenda un agente della polizia municipale di Mondragone che è finito nel mirino della Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito dell’indagine che ha portato all’arresto dell’ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Vigile urbano si fa male giocando a calcetto ma denuncia un falso incidente: "Mi hanno investito"

