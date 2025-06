Vigilante preso a bottigliate | Piazza dei Martiri è pericolosa

Una scena di violenza che scuote Bologna: Maurizio Monacelli, vigilante, ha subito un’aggressione con bottiglia e minacce davanti alla Coop di piazza dei Martiri. Dopo sette punti di sutura e cinque giorni di prognosi, decide di denunciare l’accaduto, chiedendo più sicurezza in quella zona. La domanda spontanea è: quanto ancora dovremo aspettare prima che la città si renda conto della necessità di interventi efficaci?

Bologna, 23 giugno 2025 – “Mi hanno tirato una bottiglia in faccia, dopo avermi insultato e minacciato davanti alla Coop di piazza dei Martiri. All’ospedale, il referto, è stato di sette punti di sutura e cinque giorni di prognosi. Oggi denuncerò. In questa zona servirebbe una camionetta dell’esercito a presidiare il luogo”. Maurizio Monacelli è un vigilante. Lavora come addetto alla sicurezza, per l’azienda ferrarese Securfox, davanti al supermercato di piazza dei Martiri. Una di quelle zone rosse della città, chiamate così perché non possono entrarci i soggetti pericolosi con precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigilante preso a bottigliate: “Piazza dei Martiri è pericolosa”

