Vienna giovane palermitana cade giù dal terzo piano di un hotel | è ricoverata in fin di vita

Una tragica vicenda scuote Vienna: una giovane palermitana di 23 anni, A. M., è precipitata dal terzo piano di un hotel, lottando ora tra la vita e la morte. La comunità italiana e non solo si stringe in preghiera, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica caduta. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda sconvolgente.

È finita giù dal terzo piano di un albergo e ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Vienna, in Austria, dove una ragazza palermitana di 23 anni, A. M., è stata portata d’urgenza in ospedale dove si trova tuttora ricoverata, in fin di vita, per i traumi riportati nella caduta che sarebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Vienna, giovane palermitana cade giù dal terzo piano di un hotel: è ricoverata in fin di vita

Vienna, giovane palermitana cade giù dal terzo piano di un hotel: è ricoverata in fin di vita

