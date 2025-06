VIDEO Witch League Barber Drink si prende la seconda edizione Applausi per Zona Ovest

Cala il sipario sulla Witch League e non si può negare, anche con un pizzico di amarezza per ciò che questo evento ha saputo mettere in mostra nei giorni in cui c’è stato. Un bagno di folla continuo, il centro sportivo Francesca a Cesine preso d’assalto da migliaia di giovani ogni sera, desiderosi di divertirsi e di assistere a partite di calcio spettacolari. E ce ne sono state tante prima di arrivare all’atto finale che, senza dubbio, ha regalato emozioni memorabili e un’atmosfera di pura magia sportiva.

