Video | Un altro nido di Caretta Caretta è stato avvistato La prima volta per Pioppi

Nel suggestivo incanto di Pioppi, un altro nido di caretta caretta è stato avvistato, segnando un momento magico per la comunità. La deposizione delle uova di questa splendida tartaruga marina ha emozionato profondamente presenti e spettatori, testimoniando la vitalità e la fragilità della nostra natura. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha...

Il piccolo borgo marinaro di Pioppi, ha vissuto un momento di straordinaria bellezza e commozione. Sotto il sole caldo dell'estate, con le onde del mare che si infrangevano dolcemente sulla spiaggia, una tartaruga Caretta Caretta ha scelto proprio quei lidi per deporre le sue uova, regalando un'emozione unica non solo ai turisti presenti, ma a tutti coloro che amano la natura e vogliono preservarla. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha condiviso un video che immortalava l'evento.

