VIDEO | Nuovi servizi e macchinari Rocca | La sanità del sud pontino è in via di guarigione

Nel cuore del Sud Pontino, l’innovazione e la cura si incontrano grazie alla visita di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, in strutture all’avanguardia. Un tour che ha portato all’inaugurazione di nuovi servizi e macchinari, simboli di un impegno concreto per migliorare la salute dei cittadini. Un passo deciso verso il futuro della sanità locale, perché il benessere della comunità merita le migliori risorse.

Tour del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, in alcune strutture sanitarie del sud pontino, accompagnato dalla direttrice generale della Asl di Latna, Sabrina Cenciarelli. Nel corso della mattinata infatti ci sono state diverse inaugurazioni con nuovi reparti e servizi, potenziati da.

