VIDEO | Nel ricordo di Crox uno spot e una giornata per parlare con i giovani di disagio | Le istituzioni ci sono

Ricordare è un gesto di speranza e impegno. Nel ricordo di Crox, uno spot e una giornata dedicata ai giovani di fronte al disagio, le istituzioni si aprono al dialogo. Giovani protagonisti, cittadini di domani, sono invitati a riflettere sul loro mondo familiare e minorile, tra passi avanti e diritti da difendere. È un momento di confronto che ci ricorda quanto sia importante ascoltare e agire, per costruire un futuro più inclusivo e consapevole.

Giovani protagonisti nella giornata "Il mondo familiare e minorile tra passi e diritto", che le garanti dei Detenuti e dell'Infanzia e l'adolescenza Monia Scalera e Maria Concetta Falivene, hanno voluto organizzare a un anno dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne per la cui morte.

