Un agricoltore di Loreto Aprutino ha denunciato il peso insostenibile delle bollette dell'acqua, tra consumi irrisori di circa 9 euro e spese fisse che superano i 21 mila euro. Un video pubblicato dal Comitato Bonifica Sostenibile mette in luce le criticità della rete del consorzio, tra rotture continue e mancanza di investimenti regionali. È ora che si intervenga seriamente per risolvere questa ingiustizia e tutelare chi lavora la terra.

Un consumo di acqua, che di fatto non ci sarebbe praticamente mai stata, per un totale di poco più di 9 euro, ma con spese fisse in bolletta di oltre 21mila euro. E’ quanto con un video pubblicato sulla pagina del Comitato bonifica sostenibile un agricoltore di Loreto Aprutino ha denunciato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Bollette salatissime, niente acqua e rotture continue sulla rete del Consorzio: "La Regione trovi i soldi e la rifaccia"

