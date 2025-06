VIDEO | A un anno dalla morte di Crox lo spot per ricordarlo e dire ai giovani | La violenza non ha mai salvato nessuno

Un anno dopo la scomparsa di Crox, il suo ricordo si trasforma in un grido di speranza e consapevolezza. Uno spot che invita i giovani a riflettere sulla ferocia della violenza, spesso radicata nel disagio, e sull’importanza di scegliere percorsi diversi. Ricordiamo che nessuna giustificazione può mai giustificare la violenza, perché essa conduce solo a un destino senza via d’uscita. Non lasciamo che il disagio diventi il nostro carcere.

Ci parla di disagio, ci parla di vittime e carnefici che diventano vittime della loro violenza finendo in un luogo dove, da giovani, non si dovrebbe finire mai: il carcere. Ci parla di una violenza che non può trovare giustificazione, ma le cui ragioni vanno cercate in un disagio “in bianco e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | A un anno dalla morte di Crox lo spot per ricordarlo e dire ai giovani: "La violenza non ha mai salvato nessuno"

In questa notizia si parla di: violenza - giovani - anno - morte

Diffonde notizie false sulla morte di Pamela Mastropietro, poliziotto patteggia a un anno - Un ex poliziotto dell'Ufficio Immigrazione di Macerata è stato condannato a un anno di carcere, pena sospesa, per aver diffuso notizie false riguardanti l'omicidio di Pamela Mastropietro.

Solidarietà a @GiorgiaMeloni e a sua figlia per i vergognosi messaggi di odio ricevuti. Augurare la morte di una bambina non è “opinione politica”, è barbarie. Chi educa i giovani ha dovere di insegnare rispetto, non violenza. Basta cattivi maestri. #meloni #mi Vai su X

C'è fame di Verità e Giustizia, sempre di più. Ne hanno bisogno i familiari delle vittime innocenti che ancora non conoscono chi e perché abbia ucciso i loro cari. La chiedono a gran voce, perché la violenza delle mafie e della corruzione ha lasciato indietro mi Vai su Facebook

Sempre più giovani uccise, picchiate o violentate. “Per i ragazzini gelosia e possesso sono amore”; Risse e scontri tra gang: un morto e sette feriti, tre gravi; Violenza alla Barca. L’urto, la lite e le botte: indagati due giovani per la morte di Eddine.

Omicidiu in Nogent: Un zitellu di 14 anni pugnala à morte un impiegatu di a scola - Un tragico evento riporta in primo piano la questione della sicurezza pubblica in Francia, mentre Macron prova a rispondere. notizie.it scrive

Omicidio di Racale, lo psichiatra: “I giovani sono assuefatti alla violenza, diventa una scorciatoia” - Sale al primo piano dell’abitazione e la colpisce a morte con un’ascia da boy scout. Come scrive dire.it