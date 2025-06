Victor Willis dei Village People ha avuto un collasso a Palermo durante un concerto | subito ricoverato

La musica dei Village People ha conquistato generazioni, ma ieri a Palermo l'energia si è trasformata in preoccupazione. Victor Willis, voce iconica del gruppo e unico membro originale presente, ha avuto un malore durante il concerto al Sicilia Jazz Festival, suscitando paura tra il pubblico e i fan di tutto il mondo. La buona notizia è che, dopo un rapido soccorso, le sue condizioni sono stabili. Ora, l'attenzione è tutta rivolta al suo recupero e alla sua salute.

Paura e preoccupazione per il cantante dei Village People, Victor Willis. L’artista 73enne – l’unico membro presente dalla formazione originale – ha avuto un malore ieri sera, domenica 22 giugno, a Palermo, durante il concerto al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival. Il cantante, colto presumibilmente da un collasso con disidratazione dopo 45 minuti di show, è stato soccorso immediatamente dai sanitari dell’organizzazione e portato in ambulanza presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dove i medici gli hanno prestato le prime cure. Il concerto è stato sospeso. La moglie di Willis che era presente, visibilmente preoccupata, ha dichiarato che non era mai accaduto nulla del genere durante la lunga carriera dell’artista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it