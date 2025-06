Vicenza costretta a chiudere il negozio per le minacce di uno stalker

Vicenza piange una vittoria amara: dopo 20 giorni di minacce e intimidazioni da parte di uno stalker, Margherita Parolin si vede costretta a chiudere il suo negozio nel cuore della città. La sua voce è un grido di dolore e speranza, che chiede leggi più severe per proteggere cittadini e commercianti. Un gesto che solleva una questione urgente: come possiamo garantire sicurezza e giustizia in un sistema spesso troppo cedevole?

Margherita Parolin, commerciante del centro storico di Vicenza, ha chiuso il suo negozio dopo 20 giorni di minacce da parte di uno stalker: "Ho paura, ma non solo per quello. Voglio mandare un messaggio molto chiaro: chiedo che ci siano leggi molto chiare, precise e severe". L’uomo, già protagonista di tentati furti, è stato rilasciato per motivi sanitari nonostante la sua violenza. "È una vergogna", denuncia Parolin. Il negozio resterà chiuso finché non torneranno sicurezza e giustizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vicenza, costretta a chiudere il negozio per le minacce di uno stalker

In questa notizia si parla di: negozio - vicenza - minacce - stalker

Dopo il danneggiamento del negozio e le minacce, 18 giorni di paura: ora il responsabile è stato espulso - E' stato espulso e accompagnato al Cpr di Gradisca di'Isonzo (Gorizia) il pregiudicato che nelle scorse settimane ha seminato il terrore fra commercianti, ... Segnala ecovicentino.it

Vicenza: espulso l’uomo che minacciava una commerciante di corso Fogazzaro - Espulso l'aggressore di una commerciante di corso Fogazzaro a Vicenza. vicenzareport.it scrive