Vice allenatode dell’Under 16 ferrarese Molinari vincere e dire addio Il finalese campione con la Spal

La storia di Luca Molinari incarna il sogno e le sfide del calcio giovanile: giovane, brillante e vincente, ha guidato l’Under 16 della Spal verso lo scudetto, un traguardo memorabile prima di un destino che gli nega la continuità con la società. La sua passione e dedizione lasciano un segno indelebile nel cuore di chi crede nel valore dello sport come veicolo di crescita e speranza. Ma quale sarà il suo prossimo capitolo?

Ha vinto lo scudetto ma non potrà proseguire il lavoro nella stessa società. È lo strano destino di Luca Molinari, allenatore in seconda dell'Under 16 della Spal fresca di titolo tricolore di categoria, ultima perla stagionale prima che la mancanta iscrizione in Lega Pro spazzasse via la società biancazzurra. Classe 1987, Molinari, nato a Bondeno, appena oltre confine, è finalese doc (è di Massa) e nella nostra provincia ha speso gran parte della sua carriera in panchina, allo Junior Finale (vittoria della Terza), poi per 5 memorabili stagioni alla Quarantolese (vittoria della Prima e 3 di Promozione), quindi a San Felice e di nuovo a Finale, prima di accettare l'estate scorsa la chiamata della Spal nello staff di Eros Schiavon, dove team manager è un altro modenese, Samuele Gallini, a lungo alla Massese.