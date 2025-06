Viaggio in un Sol Levante inedito da Fukuoka a Tono a Okayama A caccia di volpi trasformiste bambini magici temibili fantasmi Per godere di paesaggi naturalisticamente fantastici

Avventuratevi in un viaggio sorprendente lungo il Sol Levante, da Fukuoka a Okayama, tra paesaggi incantati e creature leggendarie. Esplorate un Giappone ricco di magia, dove volpi trasformiste, bambini magici e fantasmi temibili si mescolano in un mondo fantastico e inesplorato. Scoprite i segreti degli Yokai, queste creature straordinarie che popolano sogni e miti, rendendo ogni passo un’avventura indimenticabile. Il viaggio inizia ora...

P rendete Kitsune, la volpe. Intelligentissima, può essere la benevola messaggera della dea della ricchezza Inari o una perfida creatura che si trasforma e ti seduce, fatalmente. Oppure Boroboroton, sciatto futon che si anima la notte, stritolando chi lo occupa. In Giappone la prima stazione ferroviaria stampata in 3D X O Gashadokuro, scheletro famelico alto 15 metri. Sono soltanto alcuni degli innumerevoli Yokai, i mostri che popolano sogni e miti dal nordico Hokkaido del demone orso Onikuma all’isola meridionale di Kyushu. Leggi anche › Nagomi, la filosofia giapponese alla ricerca del proprio equilibrio Veri testimonial dell’antica anima giapponese, tra naturale e soprannaturale, visibile e invisibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Viaggio in un Sol Levante inedito, da Fukuoka a Tono, a Okayama. A caccia di volpi trasformiste, bambini magici, temibili fantasmi. Per godere di paesaggi naturalisticamente fantastici

