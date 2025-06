Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 20 | 25

Se viaggi in direzione Roma, resta aggiornato sulla viabilità del Lazio con Astral Infomobilità. Due incidenti nel raccordo anulare, tra Pisana e La Aurelia, stanno causando rallentamenti e code in entrambe le carreggiate, rendendo necessario pianificare con attenzione i tuoi spostamenti. Per conoscere in tempo reale le variazioni del traffico e trovare soluzioni alternative, affidati alle informazioni ufficiali di Astral. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e viaggiare più sereni.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio due incidenti che hanno coinvolto più veicoli stanno creando problemi alla circolazione sulla carreggiata interna del raccordo anulare al momento ci sono i coronamenti a partire dall'uscita per la Pisana fino allo svincolo per La Aurelia sullo stesso raccordo code anche in carreggiata opposta qui per traffico intenso dal uscita Pontina fino alla Tuscolana sempre in uscita dalle città code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia in chiusura che a seguito di allagamento è chiuso il sottopasso della via Appia tra l'aeroporto di Ciampino e il bivio per via dei Laghi In entrambe le direzioni sulle corsie laterali possibili ripercussioni alla viabilità nell'area circostante da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tu Grazie per l'ascolto e Concludiamo con un messaggio sulla sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

