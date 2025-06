Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 19 | 40

Se viaggiate nella zona di Roma e del Lazio, è fondamentale essere sempre aggiornati sulle condizioni del traffico per evitare sorprese e pianificare al meglio il vostro percorso. Astral Infomobilità, il servizio regionale, fornisce in tempo reale le ultime notizie su code, rallentamenti e incidenti, permettendovi di muovervi con più sicurezza e tranquillità. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità del 23 giugno 2025 alle ore 19:40.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dall'uscita per la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta Si procede a rilento tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Bufalotta e La Rustica verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da torcere e sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo e viale Isacco Newton restiamo proprio sulla Colombo dove abbiamo incolonnamenti tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Ostia in chiusura ricordiamo che a seguito di allagamento del sottopasso è chiusa la carreggiata centrale dell'appia aeroporto di Ciampino è il bivio per via dei Laghi In entrambe le direzioni di traffico veicolare deviato sulle corsie laterali possibili ripercussioni alla viabilità nell'area circostante