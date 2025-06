Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 19 | 10

Se devi spostarti tra Roma e la regione Lazio, tieni presente gli ultimi aggiornamenti di Astral Infomobilità. La chiusura della carreggiata centrale sulla Appia, tra l’aeroporto di Ciampino e il bivio per Via dei Laghi, sta causando code e deviazioni su entrambe le direzioni. Scopri come evitare i disagi e pianificare al meglio il tuo viaggio con le ultime notizie in tempo reale. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Appia per la presenza di allagamenti chiusa la carreggiata centrale tra l'aeroporto di Ciampino e bivio per via dei Laghi In entrambe le direzioni il traffico è deviato sulle corsie laterali ripercussioni alla viabilità con incolonnamenti a partire dal raccordo anulare fino alla stessa via dei Laghi nelle due direzioni e Vediamo la situazione sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dall'uscita per la Pontina fino alla Tuscolana in carreggiata opposta Si procede a rilento Truck Service Salaria e proseguendo tra Nomentana e La Rustica verso uno stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est a Tor Cervara sulla Roma Fiumicino tra la Colombo e viale Isacco Newton sempre in uscita dalla città in con una mente in via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it