Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 17 | 25

Se ti trovi sulla via Appia in Lazio, tieni d'occhio Astral Infomobilità: un servizio regionale che offre aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità. Attualmente, a causa di un allagamento all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino, la carreggiata centrale è chiusa, causando pesanti ripercussioni e incolonnamenti tra il raccordo e i Laghi. La tua mobilità quotidiana potrebbe subire delle modifiche: scopri come muoverti al meglio e pianifica con anticipo il tuo percorso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla via Appia per la presenza di allagamenti chiusa la carreggiata centrale all'altezza del Bivio per l'aeroporto di Ciampino In entrambe le direzioni veicolare deviato sulle corsie laterali ripercussioni alla viabilità dell'area circostante con incolonnamenti tra il raccordo è il bivio per via dei Laghi le tue direzioni proseguendo sulla stessa Appia in direzione di Albano Un incidente rallenta il traffico nei pressi di Cava dei Selci raccomandiamo quindi la dovuta prudenza e ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in interna code Cassia bis Salaria e proseguendo tra numentana il rustica in uscita dalla città rallentamenti sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est fino a Tor Cervara Verso il raccordo è più a sud su via Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia

