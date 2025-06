Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 16 | 25

Se stai pianificando il tuo viaggio in Lazio, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità del 23 giugno 2025 alle ore 16:25. Astral Infomobilità ti offre notizie in tempo reale sulle situazioni di traffico, con dettagli sui cantieri e le code lungo l’A1 tra Magliano Sabina e Orte, e sul Raccordo Anulare tra Pontina e La Rustica. Rimanere informati è fondamentale per evitare sorprese e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Si procede a rilento tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze Ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per la Pontina fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Tiburtina e La Rustica in uscita dalle città incolonnamenti sulla Roma Fiumicino tra Viale Cristoforo Colombo e viale Isacco Newton verso lo stesso raccordo come riferimento le consolari Si procede a rilento sulla Appia via di Ciampino e il bivio per l'aeroporto proseguendo in direzione di Albano Un incidente rallenta il traffico nei pressi di Cava dei Selci raccomandiamo quindi la dovuta prudenza da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

