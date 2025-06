Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 13 | 25

Se vi state spostando tra Roma e la regione Lazio, è importante essere aggiornati sulle ultime novità. Astral Infomobilità segnala che il sottopasso all’altezza dell’aeroporto di Ciampino, sulla via Appia, è chiuso per allagamento in entrambe le direzioni. Inoltre, sulla A1 Firenze-Roma ci sono code tra Magliano Sabina e Orte a causa di lavori sulla pavimentazione. Ecco tutto ciò che dovete sapere per pianificare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremmo segnalando su via Appia il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino chiuso per allagamento In entrambe le direzioni mentre sulla A1 Firenze Roma code tra Magliano Sabina e Orte per difficoltà di immissione sulla Umbro laziale dove si sta procedendo la pavimentazione del ramo di allacciamento e quindi in questo momento risulta chiuso per incidente sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo direzione Roma passiamo al Raccordo dove in carreggiata interna abbiamo rallentamenti dalla diramazione Roma sud e via Appia mentre in esterna abbiamo all'altezza di via Appia mobilità tutto

