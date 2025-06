Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 12 | 25

Se pianificate un viaggio in Lazio, è fondamentale conoscere le ultime aggiornamenti sulla viabilità. La regione Lazio, tramite Astral Infomobilità, segnala il sottopasso all’altezza dell’aeroporto di Ciampino, chiuso per allagamento in entrambe le direzioni, e i lavori sulla A1 tra Magliano Sabina e Orte. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e garantire un viaggio senza intoppi, perché la strada è una questione di sicurezza e tranquillità.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato su via Appia il sottopasso all'altezza aeroporto di Ciampino chiuso per allagamento In entrambe le direzioni mentre sulla A1 Firenze Roma cos'era Magliano Sabina e Orte per difficoltà di minzione solo un bracciale dove si sta procedendo la pavimentazione g di allacciamento che al momento Quindi risultati sulla Roma Napoli invece segnaliamo code per incidente tra Anagni e Colleferro direzione Roma cose per incidente anche sulla A1 diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo in direzione della capitale sul raccordo carreggiata interna rallentare programmazione Roma sud e via Appia mentre in esterna abbiamo all'altezza di via Appia mentre sul tratto Urbano della A24 abbiamo code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma sulla Cassia infine code a tratti te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

