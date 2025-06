Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti all’aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 giugno 2025 alle ore 11:25. La rete si presenta con alcune criticità: il sottopasso all’aeroporto di Ciampino è temporaneamente chiuso per allagamento, mentre sull’A1 Firenze-Roma ci sono code tra Magliano Sabina e Orte a causa di lavori in corso sulla strada umbro-laziale. Ecco tutto ciò che dovete sapere per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato studiati al sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino chiuso per allagamento In entrambe le direzioni mentre su A1 Firenze Roma abbiamo code tra Magliano Sabina e Orte per difficoltà di missione sulla umbro-laziale dove si sta procedendo la pavimentazione verranno di allacciamento che al momento risulta chiusa solo uno Roma Napoli coda all'altezza di Valmontone in direzione Roma sul raccordo code a tratti carreggiata interna tra diramazione Roma Sud Pontina mentre in esterna abbiamo code all'altezza di via Appia Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est direzione Roma e code per incidente tra Tor Cervara è d'accordo in uscita fine sulla Cassia cosa tratti tra loggiato e la Giustiniana e due sensi di marcia tra Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, nasce il portale “LAZIO STREET ART” Regione Lazio #regionelazio #laziostreetart #giornaleinfocastelliromani Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”.