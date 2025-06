Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti alla nostra dettagliata panoramica sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 giugno 2025 alle ore 10:25. Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, segnala un incidente sulla A1 Roma-Napoli a Valmontone e una coda tra Magliano Sabina e Orte sulla stessa autostrada, causata da lavori di pavimentazione. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato un incidente sulla A1 Roma Napoli Valmontone il video con l' una diramazione Roma Sud in direzione Roma mentre sulla A1 firenze-roma coda tra Magliano Sabina e Orte per difficoltà di immissione solo Umbro laziale dove si sta procedendo la pavimentazione del ramo d'allacciamento che al momento quindi risulta chiuso per incidente anche sulla via Appia tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo nei due sensi facciamo il raccordo anulare code per incidente carreggiata interna tra diramazione Roma Sud Pontino mentre in esterna abbiamo code a tratti tra diramazione Roma nord Aurelia e tra Prenestina per Tiburtina sul tratto Urbano della A24 cose tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma cosa tratti anche sulla roma-fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'euro sulla cassa Eco del traffico l'ho già te la Giustizia nei due sensi anche sulla Pontina tra Aprilia e il raccordo direzione Roma da Federico Di Lernia Trani è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio