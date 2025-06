Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti con un aggiornamento sulla viabilità di oggi, 23 giugno 2025, alle ore 09:10. La redazione di Astral Infomobilità, servizio della regione Lazio, vi fornisce le ultime notizie su traffico e incidenti in tempo reale. Attualmente, sulla A1 Roma-Napoli si registrano code tra Valmontone e il raccordo con l'A1 diramazione Roma Sud, mentre sulla Firenze-Roma ci sono rallentamenti tra Magliano Sabina e Orte a causa di lavori sulla strada umbro-laziale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli di viaggio.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato un incidente sulla A1 Roma Napoli con code tra Valmontone e il video con l' A1 diramazione Roma Sud in direzione Roma mentre sulla A1 Firenze Roma code tra Magliano Sabina e Orte per difficoltà di missione sulla umbro-laziale dove si sta procedendo alla pavimentazione del ramo di allacciamento e ha detto quindi risulta chiuso ma siamo al Raccordo Anulare dove abbiamo incolonnamenti carreggiata interna tra casina e Roma Fiumicino mentre l'esterno Adamo code a tratti della diramazione Roma nord e la Pontina è tra via Appia e via Nomentana sul tratto della A24 code tra Tor Cervara la tangenziale est verso Roma che tra Tor Cervara il raccordo direzione opposta code a tratti anche sulla roma-fiumicino tra il raccordo avere il Cappellaccio verso l'Eur sulla Cassia con le partite l'ho già te l'aggiusti sull'Aurelia code tra la Massimina e raccordo verso centro che code anche sulla Cristoforo Colombo 3 via Wolf Ferrari a via di Malafede verso l'Eur infine contatti sulla Pontina da Aprilia il raccordo direzione Roma a Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione per prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it