Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 08 | 40

Benvenuti al consueto aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio del 23 giugno 2025 alle ore 08:40. Astral Infomobilità vi tiene informati sugli ultimi sviluppi e disagi sulla rete stradale, come l’allagamento del sottopasso su via Appia a Ciampino e le code sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia. Rimanete sintonizzati per percorsi più sicuri e meno stressanti verso Roma.

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato su via Appia il sottopasso la pista dell'aeroporto di Ciampino chiuso per allagamento In entrambe le direzioni mentre sulla Pontina segnaliamo coda per incidente all'altezza di Aprilia più avanti Cosa tratti tra Pomezia e Spinaceto in entrambi i casi in direzione Roma sul raccordo incolonnamento carreggiata interna tra Casilina e ampiamente in esterno abbiamo code tratti tra la diramazione Roma nord e la Pontina è tra la Prenestina e la Nomentana sul tratto Urbano della A24 code tra il raccordo la tangenziale est direzione Roma coda bianca sulla Roma Fiumicino tra raccordo vedere il Cappellaccio verso l'Eur piscina sulla Cassia cosa traffica noleggiate la Giustiniana nei due sensi a Federico Di Lernia Trani immobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

