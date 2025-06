Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-06-2025 ore 07 | 25

Se state pianificando il viaggio questa mattina nella regione Lazio, è importante conoscere le ultime novità sulla viabilità. Dalla redazione di Astral Infomobilità, vi aggiorniamo sulle circolazioni intense e le criticità più recenti, come le code sul raccordo incoronamento tra Casilina e Appia e i rallentamenti sull’A24. Restate sintonizzati per evitare sorprese e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione sostenuta in queste prime ore del mattino sulle principali strade e autostrade della Regione sul raccordo incoronamento in carreggiata interna tra Casilina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con code all'altezza del raccordo in gomma per difficoltà di immissione interna mentre Inter si rallenta tra A24 e Nomentana sul tratto Urbano della A24 code tra il raccordo è la tangenziale est direzione Roma sempre in direzione si sta in coda sulla Pontina tra aprile e fino a 100 sulla cassa per la Storta la Giustiniana e sulla Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti a Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza strada guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio Lazio