Viabilità Firenze | nuovi lavori a tramvia segnaletica e asfaltature Cosa cambia per auto e bus

Firenze si prepara a rivoluzionare la propria mobilità con nuovi lavori sulla tramvia, segnaletica e asfaltature. Da lunedì 23 giugno, auto e bus dovranno fare i conti con cambiamenti che miglioreranno la viabilità e renderanno più efficiente il trasporto pubblico. La città si avvicina a un futuro più sostenibile: scopri come queste opere influenzeranno quotidianamente il tuo spostamento e cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

FIRENZE – Procedono senza sosta i lavori per l’estensione della rete tramviaria, con nuovi cantieri che prendono forma e interventi che avanzano su più fronti. A partire da lunedì 23 giugno, la città si prepara ad affrontare nuovi cambiamenti alla viabilità e alle linee del trasporto pubblico, resi necessari per portare a compimento uno dei progetti più ambiziosi di mobilità sostenibile. Nel dettaglio, in viale Europa entra nel vivo la seconda fase delle lavorazioni propedeutiche per la linea G2. I lavori, che prenderanno il via dalle 21:00 di lunedì, interesseranno il tratto compreso tra via del Cimitero del Pino e via Olanda, con una nuova organizzazione della circolazione: saranno garantite due corsie in entrata verso il centro città e una in uscita, ma non mancheranno disagi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it