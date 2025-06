Via Genova chiude al traffico per il rifacimento dell' asfalto

Attenzione, automobilisti e residenti di Pescara! Da martedì 24 a venerdì 27 giugno, via Genova sarà temporaneamente chiusa al traffico tra via Firenze e via Nicola Fabrizi per un importante intervento di rifacimento del manto stradale. Questa operazione, programmata dalle 8 alle 18, garantirà un miglioramento della viabilità e della sicurezza. Preparatevi a pianificare percorsi alternativi e a seguirne gli aggiornamenti: il vostro contributo è fondamentale per una città più sicura e moderna.

Lavori di rifacimento del manto stradale in via Genova a Pescara che per questo motivo sarà chiusa al traffico. Il tratto interessato è quello compreso tra via Firenze e via Nicola Fabrizi. L'apposita ordinanza sarà in vigore da martedì 24 a venerdì 27 giugno dalle ore 8 alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Via Genova chiude al traffico per il rifacimento dell'asfalto

