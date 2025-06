’Via di mezzo’ da secoli Identità tra cultura e sport

8217via di mezzo8217 da secoli rappresenta un crocevia tra cultura e sport, un luogo di incontro e tradizione. Situata a pochi chilometri dal cuore cittadino, Mezzana è ormai parte integrante del tessuto urbano, con una crescita che ha portato benefici concreti e sfide quotidiane. Il suo nome, derivato dal latino "medius", riflette proprio questa posizione strategica e storica, un ponte tra passato e presente. Ma cosa rende davvero speciale questa comunità ?

Mezzana, situata circa 3 chilometri a sud-est del centro, è ormai una realtĂ compiuta, la cui crescita demografica ha colmato ogni distanza portandola all’inglobamento senza soluzione di continuitĂ nel tessuto urbano cittadino con benefici di un’effettiva compenetrazione dei servizi civici, e con gli abituali disagi delle periferie urbane. Il nome di Mezzana (dal latino medius, "medio", "che sta in mezzo", e quindi "via di mezzo") è citato in un documento del 767 e nel XIII secolo compare fra le ville pratesi, ma giĂ nel XII secolo vi sorgevano la chiesa di Sant’Andrea a Tontoli e la chiesa di San Pietro a Mezzana, l’attuale parrocchia abbattuta e ricostruita in stile neoromanico nel 1937-1939. 🔗 Leggi su Lanazione.it