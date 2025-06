Via da oggi il piano anti incendi boschivi

Da oggi, l'Emilia-Romagna si prepara a difendersi dagli incendi boschivi con il nuovo piano anti-incendi. La ‘fase di attenzione’ in tutte le province mira a sensibilizzare e prevenire rischi, coinvolgendo cittadini e istituzioni. Un passo fondamentale per tutelare il nostro territorio e preservare la sua bellezza naturale. Siamo tutti chiamati a rispettare le regole e a collaborare per un’estate più sicura.

Inizia oggi, lunedì 23 giugno, la 'fase di attenzione' verso gli incendi boschivi in tutte le province dell'Emilia-Romagna. Il provvedimento - emanato dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, d'intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il.

