Via Cortonese la segnalazione dei cittadini fa ancora la differenza | bivacco in un palazzo cacciata coppia

Via Cortonese dimostra ancora una volta quanto la segnalazione dei cittadini possa fare la differenza. Dopo una pronta risposta degli agenti di Perugia, sono state denunciate due persone, un tunisino di 41 anni e una italiana di 34, entrambe già note alle autorità, per invasione di terreni ed edifici. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine resta fondamentale per garantire sicurezza e rispetto delle regole in città.

Denunciate a Perugia due persone - un cittadino tunisino, 41enne, ed una cittadina italiana 34enne, entrambi gi√† noti alle Forze dell‚ÄôOrdine -per il reato di invasione di terreni ed edifici. Gli agenti della Polizia sono intervenuti, dopo una segnalazione di alcuni cittadini, in un palazzo per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ¬© Perugiatoday.it - Via Cortonese, la segnalazione dei cittadini fa ancora la differenza: bivacco in un palazzo, cacciata coppia

In questa notizia si parla di: segnalazione - cittadini - palazzo - cortonese

Progettazione condivisa per la Riserva Bosco delle Pianelle e per i parchi urbani cittadini da candidare ad un avviso della Regione, due incontri di partecipazione a Palazzo Ducale  - Scopri come il tuo contributo può cambiare il volto del Bosco delle Pianelle e dei parchi urbani di Taranto! Il 5 e l’11 giugno, Palazzo Ducale ospiterà due incontri partecipativi per condividere idee e visioni.

Via Cortonese, la segnalazione dei cittadini fa ancora la differenza: bivacco in un palazzo, cacciata coppia; Alla Fratta ancora furti, cittadini indicano un'auto sospetta da segnalare alle forze dell'ordine; Degrado urbano a Fontivegge, controlli e sgomberi in via Oddi Sforza e nel parcheggio Inps.

Comune Genova, nasce canale unico per segnalazioni cittadini - La novità inizia con una sperimentazione: cento cittadini, i primi che si proporranno ... Da ansa.it